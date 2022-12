Vítor Baía a sentir "o espírito do dragão bem vivo" na gala do FC Porto

Vítor Baía também passou pela passadeira azul do Dragão Arena, onde esta segunda-feira vai decorrer mais uma edição da gala Dragões de Ouro."As expectativas são altíssimas, é a primeira gala pós-pandemia com tudo a que temos direito, uma excelente organização, mais uma vez de toda uma equipa competente, que está a conseguir com que voltemos a sentir o espírito do dragão bem vivo. Mais uma vez é uma demonstração de grandeza, de vitalidade, daquilo que é o nosso clube, da dimensão do FC Porto, que queremos que seja cada vez mais internacional e de excelência", desejou o administrador da SAD.Sobre os dragonados da noite, Baía concluiu sem indicar os seus eleitos: "Quero é que todos possamos ser consagrados, acima de tudo pelo convívio, por podermos estar mais uma vez uns com os outros e por podermos viver o verdadeiro espírito do dragão."