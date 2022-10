Vítor Baía aplaude qualificação do FC Porto: «Nem palavras, nem pedras quebram o DNA...»

Vítor Baía, administrador da SAD do FC Porto e histórico guarda-redes dos dragões, recorreu esta quarta-feira às redes sociais para aplaudir a qualificação dos azuis e brancos para os 'oitavos' da Liga dos Campeões, conseguida ontem após a goleada (4-0) diante do Club Brugge."Nem palavras, nem pedras quebram o DNA forjado nas conquistas e suor de todos os que acreditam sempre nos nossos. 'Largos dias...'. Oitavos de final, até já", escreveu Vítor Baía.O FC Porto, recorde-se, ocupa o 2.º lugar do grupo B da Liga dos Campeões com nove pontos, menos um que o líder Club Brugge. O Atlético Madrid é 3.º colocado, com cinco, à frente do Bayer Leverkusen, com quatro. Na última jornada, os dragões recebem os colchoneros.