Vítor Baía atira no dia de S. João: «Levam com o Conceição, o Macaco e o Pinto da Costa»

Vítor Baía aproveitou as celebrações do São João para mandar um recado aos críticos do FC Porto.O antigo guarda-redes, agora vice-presidente dos dragões, partilhou nas redes sociais uma foto ao lado de Pinto da Costa, a bordo de um barco, no Rio Douro, com uma bem sugestiva rima:E só o Porto é CampeãoTodos falam e ninguém gostaLevam com o ConceiçãoO Macaco e o Pinto da Costa