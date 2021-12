Vítor Baía brincou com Rui Costa mas lamentou castigos dos treinadores na Taça

Vítor Baía lamenta a demora do Conselho de Disciplina da FPF na decisão sobre o castigo aplicado a Sérgio Conceição mas acredita que a ausência dos treinadores nos bancos não vai prejudicar o espetáculo no clássico do próximo dia 23, da Taça de Portugal. O atual vice-presidente do FC Porto começou por brincar com o facto de ter voltado a jogar com Rui Costa mas o tom ficou mais sério quando a pergunta foi sobre a suspensão de 15 dias a Conceição."Temos de refletir e encontrar os motivos para esta decisão ter demorado tanto a ser tomada. Em relação ao nosso treinador, neste caso, foi demasiado tempo. É preciso ver onde esteve o mal por esta demora. Mas o nosso treinador é extremamente exigente e muito focado e mesmo sem ele no banco a equipa sabe o que fazer. Os jogadores estão lá para fazer o melhor possível e nós sabemos que há outras formas de comunicar", afirmou Baía, que antes, durante o aquecimento para o jogo, tinha defendido alguns remates de... Rui Costa: "Aqui as rivalidades ficam de lado! Viemos para nos alhearmos um pouco do nosso dia-a-dia porque estamos em grandes clubes e sujeitos à pressão." Mas, claro, Baía quer ganhar os dois clássicos que aí vêm: "Sim, sim, e o Rui sabe disso. Há amizade e boa relação mas quando o jogo começa cada um luta pelos seus interesses."