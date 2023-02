Vítor Baía coloca Sérgio Conceição "entre os três melhores treinadores do Mundo"

Vítor Baía não poupa elogios a Sérgio Conceição e vê o técnico do FC Porto no topo do futebol mundial. A revelação foi feita no programa 'Hora dos Craques', do Porto Canal, do qual o atual administrador dos dragões será o primeiro convidado, esta sexta-feira à noite."Coloco o Sérgio Conceição entre os três melhores treinadores do mundo neste momento", disse Vítor Baía, no teaser publicado esta quinta-feira pelo Porto Canal, respondendo de forma direta a uma outra questão, no caso colocada pelo seu antigo companheiro de equipa e um dos intervenientes no programa, Maniche. Questionado se se considera o melhor guarda-redes português de sempre, Baía foi pramático: "Sou."