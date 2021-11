Vítor Baía destaca Sérgio Oliveira e Francisco Conceição nos Dragões de Ouro

O administrador da SAD do FC Porto, Vítor Baía, é um dos presentes na cerimónia de entrega dos Dragões de Ouro 2021, que decorre, esta segunda-feira, no Estádio do Dragão.Na chegada ao evento, foi pedido ao antigo guarda-redes que destacasse algum dos galardoados da noite, tendo optado pelos dois representantes da equipa principal de futebol."Para mim, todos. Todos os galardoados demonstram a força do nosso clube, o portismo... Todos eles são importantes, mas como a minha área é o futebol, destaco o Sérgio Oliveira e o Francisco Conceição. Não é fácil, no meio de tantos craques que se evidenciaram ao longo da última temporada, muitos deles que fizeram formação no clube, calhou-lhes a eles e creio que com toda a justiça", salientou Vítor Baía aos microfones do Porto Canal e da FC Porto TV.Sérgio Oliveira vai receber o troféu de Futebolista do Ano, enquanto Francisco Conceição se fica pelo de Atleta Revelação do Ano.