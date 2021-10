Vítor Baía: «Diogo Costa tem o Mundo à sua espera»

Vítor Baía não coloca limites a Diogo Costa, jovem guardião do FC Porto que renovou contrato até 2026. À margem da oficialização do novo vínculo, este sábado, o administrador da SAD mostrou enorme confiança no trajeto de Diogo Costa, não esquecendo os demais guarda-redes do plantel.





"É um jovem talentoso, com muita muita qualidade e tem o Mundo à sua espera. Terá naturalmente de trabalhar para consolidar a sua posição. Temos outros guarda-redes importantes, como o Marchesín, que é de topo mundial, o Cláudio e o Meixedo", afirmou, debruçando-se sobre as características individuais de Diogo Costa: "É um guarda-redes que domina todos os momentos do jogo. Além de jogar muito bem com os pés, consegue dominar bem a profundidade, o espaço atrás da linha defensiva. Sai bem da baliza também… E é um miúdo muito equilibrado na parte técnica, mental, de estrutura. Tem tudo para fazer uma carreira de grande nível."Aconselhando Diogo Costa a "divertir-se e a desfrutar" pese embora a "muita pressão" que chega das bancadas, Vítor Baía apontou esta renovação também como um sinal para os jovens da formação do FC Porto: "Serve também para todos jovens deste clube saberem que têm a porta aberta, têm aqui uma oportunidade. Demonstrar que este clube é de formação, aberto aos jovens talentos e defensor deste trabalho."