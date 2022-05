Vítor Baía e a conquista da Liga dos Campeões em 2004: «Ninguém diga irrepetível»

Desde Paris, em França, onde se deslocou para assistir à final da Liga dos Campeões, entre Liverpool e Real Madrid, Vítor Baía repetiu a imagem do beijo que deu ao troféu da maior prova de clubes do Mundo, em 2004, quando ajudou o FC Porto a conquistar essa competição em Gelsenkirchen. O agora administrador da SAD portista partilhou essa mesma fotografia nas redes sociais e deixou um texto onde dá voz ao sonho de vir a repetir o feito nas novas funções que abraçou no FC Porto.

"Fez ontem 18 anos que o nosso FC Porto sagrava-se Campeão Europeu pela segunda vez. Para quem, como eu, teve o privilégio de estar em Gelsenkirchen - ou para os que viveram a festa à distância de uma televisão a cores -, aquele 26 de maio de 2004 foi um dia inesquecível… mas que ninguém diga irrepetível! Que a próxima fotografia seja no relvado", desejou Vítor Baía. O FC Porto, já se sabe, estará no Pote 1 do sorteio para a edição 2022/23 da Liga dos Campeões.