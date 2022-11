Vítor Baía e a renovação de Diogo Costa: «Somos e seremos a casa de todos os que querem e acreditam»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Vítor Baía, adminstrador da SAD do FC Porto, recorreu esta sexta-feira às redes sociais para aplaudir a renovação de Diogo Costa pelos dragões - até 2027 -, frisando que os azuis e brancos "são e serão a casa de todos os que querem e acreditam que não há limites"."Temos história que nos inspira e o futuro que nos faz sonhar. Somos e seremos a casa de todos os que querem e acreditam que não há limites ao que juntos somos capazes. Orgulho especial na renovação de Diogo Costa", escreveu o antigo guarda-redes do FC Porto e da Seleção Nacional.Diogo Costa, recorde-se, está agora 'amarrado' a uma cláusula de rescisão de 75 milhões de euros , mais 15 relativamente à que estava presente no seu antigo contrato.