Vítor Baía e 'Bibota' atentos à equipa B do FC Porto

Com Francisco Meixedo, Rodrigo Conceição, João Marcelo e Gonçalo Borges, da equipa principal, o FC Porto B venceu a Oliveirense no estádio do centro de treinos do Olival. Na plateia, atentos ao desenrolar desta partida da 2ª Liga, estiveram o administrador da SAD, Vítor Baía, bem como o vice-presidente para a área da formação do FC Porto, Fernando 'Bibota' Gomes.





Veron esteve mais próximo do que nunca de estrear-se a marcar pelo FC Porto, mas Nuno Almeida considerou que fez falta sobre Fatawu e assinalou a infração. Na reação a essa partida, nas redes sociais, o reforço contratado ao Palmeiras escreveu: "Eu não vou parar por nada nesse Mundo." Nos comentários foi chamado por "craque" pelos colegas.

Foi com ironia que a newsletter Dragões Diário analisou a vitória no clássico. "À imagem do habitual nos últimos 40 anos, o FC Porto foi superior ao Sporting e venceu de forma muito clara", podia ler-se, com uma crítica ainda "a uma cena triste quando Matheus Reis investiu com a cabeça contra uma criança que exercia a função de apanha-bolas".