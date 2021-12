Vítor Baía e o 84.º aniversário de Pinto da Costa: «Ensinou-me tudo»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Multiplicam-se as mensagens de parabéns a Jorge Nuno Pinto da Costa, que celebra esta terça-feira o 84.º aniversário. Agora, foi a vez do antigo guarda-redes e atual administrador da SAD do FC Porto, Vítor Baía.





"Parabéns ao meu eterno Presidente! O Presidente de todos nós! Gratidão e Honra por passar mais um ano ao lado de quem me transmitiu os valores do portismo! Ensinou-me tudo e, sobretudo, que só há um destino para um dragão: VENCER!", escreveu Vítor Baía na rede social Instagram.

Para ilustrar a mensagem de parabéns, o dirigente portista escolheu duas imagens em que surge ao lado do presidente, no relvado da Juventus, e que foram registadas depois do jogo onde o FC Porto garantiu o apuramento para os quartos de final da pretérita edição da Liga dos Campeões.