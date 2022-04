Vítor Baía elogia Pinto da Costa: «Esta cultura tem um mentor»

Vítor Baía foi mais uma das vozes que se juntou ao coro de elogios a Pinto da Costa, a propósito dos 40 anos de presidência. O administrador da SAD do FC Porto diz que o presidente é o mentor de toda a cultura portista e que foi o grande responsável por mudar o paradigma do futebol nacional."Tinha 15 ou 16 anos e tínhamos fase final de juniores B. Houve um problema como guarda- redes, o Bizarro, que podia ir para o Benfica, e eu tive de jogar. Quem estava atrás da baliza era o presidente. Fiquei motivado e o jogo correu me bem. No final, o presidente foi falar com o diretor da formação, o Raul Peixoto, e perguntou como estavam as coisas com o guarda-redes. Ele disse que não estava fácil, que estavam a negociar com o pai. E o presidente perguntou se era o que tinha jogado e ele disse que não. Ao que ele disse para deixar o outro ir embora, porque achava que eu tinha um futuro brilhante.""O poder político tinha um grande poder junto das competições. Esse paradigma mudou com o presidente. Nós fomos a extensão do desejo do presidente, da hegemonia do FC Porto. Esta cultura tem um mentor, o nosso presidente. É algo que não se vê, mas se sente. É um presidente presente, amigo, a protreger-nos. Nunca critica em privado, quanto mais em público. Tem sempre os jogadores e treinador do seu lado. ""Fui para a baixa festejar a conquista de 1987. Eu sonhei que podia viver uma realidade como aquela. Foi uma emoção incrível, desde o aeroporto, com gente na pista, e foi até à baixa.Quando tive a possibilidade de jogar uma final internacional, a UEFA, nunca pensei que teria a final da Liga dos Campeões como a cereja no topo do bolo."