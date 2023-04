Vítor Baía envia recado à arbitragem: «Que não se repitam erros que influenciam resultados»

Na sequência das declarações de Sérgio Conceição sobre a arbitragem, na manhã desta sexta-feira, na conferência de imprensa de lançamento do FC Porto-Santa Clara, o administrador dos dragões, Vítor Baía, usou as redes sociais para deixar um recado à arbitragem."Que não se repitam erros que influenciam resultados", exigiu Vítor Baía, ele que, desta forma, não deixou o treinador a falar sozinho, entre os dragões, sobre arbitragem.Segundo apurou, a estrutura do futebol portista está preocupada com as arbitragens nesta ponta final do campeonato e isso ficou acentuado pelas nomeações de João Pinheiro e António Nobre para árbitro e VAR, respetivamente, do Chaves-Benfica deste sábado.Recorde-se que, já pela manhã, Sérgio Conceição tinha salientado: "Não pode haver dois pesos e duas medidas. Nesta reta final é importante que as pessoas estejam no máximo e a dar o seu melhor, cada um no seu papel, no seu trabalho."