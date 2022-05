Vítor Baía: «Ganhar a Taça para fechar a temporada com chave de ouro»

Na 2.ª parte dos bastidores da festa do FC Porto pela conquista do 30.º campeonato nacional da história dos azuis e brancos, Vítor Baía foi ouvido pelo Porto Canal no relvado do Estádio do Dragão, após o jogo com o Estoril, e já aí se mostrava de olhos postos na dobradinha. "Agora, ganhar a Taça para fechar a temporada com chaves de ouro", disse o administrador da SAD, já depois de ter feito o 'raio-x' ao campeonato, no qual distribuiu elogios aos heróis do título."Missão cumprida no que toca a este campeonato, fomos extremamente competentes ao longo desta época, muito regulares. Com uma mescla de um treinador fantástico e jogadores de grande qualidade conseguimos um feito incrível", afirmou Vítor Baía.E, sobre a festa nos Aliados, concluiu: "Estava com saudades, é o nosso lugar, a junção de duas marcas fortíssimas e no coração da cidade, que é onde temos de estar com a nossa gente."