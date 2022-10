Vítor Baía já vê Diogo Costa como... "melhor do mundo"

Diogo Costa é um dos homens do momento no futebol português e europeu, depois de mais uma grande exibição na Liga dos Campeões, pelo que a Sport TV aproveitou para deixar uma pergunta na sua página no Instagram: "Vai ser um dia o melhor do mundo?"Vítor Baía não perdeu a oportunidade e deixou uma garantia: "Já é o melhor do mundo!" O administrador da SAD do FC Porto e antigo guarda-redes dos dragões e da Seleção Nacional foi mais um a juntar-se ao coro de elogios, após a atuação memorável de Diogo Costa em Bruges, onde defendeu dois penáltis.Na referida publicação, a Sport TV fez uma montagem fotográfica onde constavam grandes figuras das balizas mundiais, como Vítor Baía, Iker Casillas, Gianluigi Buffon, Manuel Neuer, Jan Oblak e Peter Schmeichel. No centro, em destaque, pode ver-se Diogo Costa.