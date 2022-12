Vítor Baía: «Jogar pelo FC Porto é lutar por um povo, uma região...»

Histórico guarda-redes do FC Porto e atual administrador e vice-presidente azul e branco, Vítor Baía também marcou presença no jantar de Natal da Casa do Dragão, no Porto."É um prazer para mim estar aqui com todos eles. O futuro de um clube da dimensão do nosso passa obrigatoriamente pela formação e por criar as condições para que estes jovens possam evoluir, possam crescer no ambiente de competência e, ao mesmo tempo, de rigor e de ambição normal para um jogador que veste a camisola do FC Porto", começou por afirmar, em declarações à comunicação portista.De seguida, Vítor Baía fez questão de deixar uma mensagem aos jovens que, como ele fez, lutam na formação do FC Porto pelo sonho de chegar à equipa principal. "É importante transmitir-lhes e dizer-lhes que jogar no FC Porto é jogar num clube muito especial, jogar com esta camisola é quase que lutar por um povo, uma região, por pessoas que amam de uma forma incondicional este clube e isso é também algo que eles devem aprender e sentir. Porque as condições todos os clubes as têm, mas depois há aquele bocadinho a mais e isso é que nos diferencia de todos os outros", considerou.E, por fim, concluiu: "É isso que é preciso transmitir a esses jovens, uma cultura desportiva de excelência que nos tem levado para patamares incríveis e é isso que nós queremos, dar seguimento a uma história lindíssima e que alguns destes miúdos possam ajudar a que seja ainda melhor".