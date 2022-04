Vítor Baía: «Máxima do contra tudo e contra todos continua muito presente»

À entrada para o jantar comemorativo dos 40 anos da presidência de Pinto da Costa, a acontecer no Museu do FC Porto, Vítor Baía voltou a deixar uma mensagem de elogio ao presidente."São 40 anos de grande intensidade, amor e dedicação. E obra feita, que está aos olhos de todos. É um líder carismático, que transmite tranquilidade e está sempre muito motivado. É um exemplo para todos nós, com o amor ao clube em primeiro lugar. A caminhada é impressionante, construída através de sofrimento e com muitas barreiras para serem ultrapassadas. Sempre houve muita hostilidade, muita malcriadez pelo caminho, mas fomos guerreiros, com o presidente como timoneiro, e conseguimos que o FC Porto tivesse a hegemonia do futebol português. Tem sido uma caminhada com muitos espinhos mas de grande sucesso. O presidente colocou o clube num patamar de excelência", referiu, falando ainda numa "pessoa com uma motivação extraordinária, um estratega nato e uma mente brilhante. Ao longo destes dois anos que estou ao lado dele, já o conhecia noutras dinâmicas, é incrível toda a sua sabedoria e dedicação".De olhos postos no presente e no futuro, o administrador da SAD do FC Porto aponta que os perigos para os dragões continuam presentes e que a máxima do "contra tudo e contra todos" continua presente."Muitos obstáculos, muita gente que nos quer mal. A máxima do contra tudo e contra todos continua muito presente. Temos de lutar contra muitas coisas, uma delas o facto de o poder político estar na capital. Sentíamos isso no passado, até antes do meu tempo, a dificuldade que era atravessar a ponte da Arrábida. Agora isso está mais camuflado, mas os perigos estão ao virar da esquina, temos de estar atentos porque incomodamos muita gente", atirou.