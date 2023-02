Vítor Baía não se cansa de Diogo Costa: «É um guarda-redes completo»

Convidado do programa 'Hora dos Craques', do Porto Canal, Vítor Baía vincou a alta consideração que lhe merece Diogo Costa como o seu grande herdeiro português na baliza do FC Porto. "Após o meu final só temos o Diogo Costa. O miúdo é extraordinário. Tem o caminho pela frente e tem tudo o que um guarda-redes deve ter: é humilde, inteligente, rápido, joga bem fora dos postes, joga bem com os pés, controla a profundidade... É um guarda-redes completo", afirmou o atual administrador da SAD, função para a qual, vincou, se foi preparando: "Quando fui para a faculdade já tinha em mente que não ia ser treinador e que a minha aposta era na direção desportiva. Foquei-me nisso. Nos anos em que não estive no FC Porto estagiei em vários clubes, tirei pós-graduações, preparei-me."