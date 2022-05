Vítor Baía: «Nunca nos podemos cansar de vencer»

Vítor Baía destacou a "regularidade extraordinária" que permitiu ao FC Porto ser campeão nacional."Acima de tudo, destaco o trabalho, a dedicação e a união. Fomos muito competentes ao longo do campeonato, com uma regularidade extraordinária e com momentos de grande qualidade, muitas vitórias que é aquilo que nos alimenta. Tivemos consistência na gestão desportiva, na forma de trabalhar do treinador e jogadores de enorme qualidade. Foi esse o grande segredo. Tenho a certeza que não tivemos pontos fracos", referiu o administrador da SAD do FC Porto."Nós quando fazemos a preparação da época, temos sempre a esperança de vencer. Acreditamos muito no nosso trabalho e não no aleatório. Conseguimos juntar um treinador com uma forma de ser e estar muito própria, que se confunde com o sentimento do clube e da região, e jogadores que sentiram que tinham de ser mais do que ser só jogadores, tinham de lutar mais e correr mais, ser autênticos guerreiros. O campeão faz-se de regularidade e nós fomos os mais competentes", prosseguiu.Tentamos equilibrar a equipa. Os jovens têm um talento extraordinário. Estamos muito felizes por os ter connosco, por terem feito o seu percurso no clube e parte da formação. Conhecem verdadeiramente o clube. Somos um clube diferente, que sente tudo aquilo que é o Porto e a região. Os jogadores de maior experiência são sempre o exemplo, como é o caso do nosso capitão. Os jovens só têm de seguir os que lhes é incutido e lhes é explicado.Especial é vencer. É o primeiro título como dirigente e quero que seja o primeiro de muitos. Há muito trabalho para fazer e estamos conscientes do que temos de fazer. Nunca nos podemos cansar de vencer. Ganhamos, mas amanhã já estaremos a pensar no próximo troféu e depois a preparação da próxima época, onde queremos uma equipa forte e competitiva.São 40 anos de uma pessoa preponderante no clube. Foi meu presidente ao longo de muitos anos. Partilhámos mais momentos extraordinários do que momentos menos bem. Tive o privilegio de poder beber da sua sabedoria, da sua sagacidade e capacidade estratégica. Estou-lhe muito grato."