Vítor Baía: «Partiu um irmão que o futebol me deu»

Vítor Baía, vice-presidente do FC Porto, deixou nas redes sociais uma mensagem a lamentar a morte de Fernando Gomes. O antigo guarda-redes refere-se ao bibota como "um irmão"."Partiu um irmão que o futebol me deu. Um Homem cheio de classe dentro e fora do campo. Um ídolo. O nosso eterno capitão. Uma lenda do futebol. Do nosso Porto. Serás eterno meu amigo. Obrigado por tanto!", escreveu Baía.