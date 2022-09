Vítor Baía pede reflexão e "um tratamento igual para todos os clubes"

O administrador da SAD do FC Porto, Vítor Baía, é uma das figuras presentes na Gala 'Quinas de Ouro' , que se realiza na noite desta terça-feira, na Cidade do Futebol.O antigo guarda-redes portista e da Seleção Nacional foi desafiado, na chegada ao evento, a destacar o que há de melhor no futebol português e, na resposta, sugeriu uma reflexão."O melhor são os intervenientes diretos, os treinadores, os jogadores, os adeptos que são a alma deste desporto. A partir daqui já temos que ter algum cuidado no que podemos dizer, mas requer uma reflexão a começar pela imprensa e pela forma diferenciada como tratam os clubes. Nós sentimos isso e de que maneira. Há que meter a mão na consciência, tomar medidas mais profundas, e manter um tratamento igual para todos os clubes. Só assim valorizamos este produto, só assim poderemos ficar mais fortes. Mas isso, infelizmente, ainda não acontece", lamentou Vítor Baía, em declarações ao Canal 11, já depois de ter feito referência aos três títulos conquistados pelo FC Porto em 2022."Foi um ano a todos os níveis notável, com vitórias extremamente importantes, com a marca FC Porto a sair valorizada. Estamos todos felizes e com um sentimento de missão cumprida, após um ano extremamente desgastante. No final houve o prémio devido. Treinadores, jogadores, todos tiveram um comportamento exemplar, extraordinário, de excelência e isso deixou-nos muito, muito felizes", considerou o dirigente portista.