Vítor Baía reage ao sorteio da Champions: «Acreditamos sempre»

Vítor Baía, vice-presidente do FC Porto que esteve presente no sorteio da fase de grupos da Liga dos Campeões, reconheceu o grau de dificuldade do Grupo B, onde também estão Atlético Madrid, Liverpool e AC Milan, mas não deixou de demonstrar a sua confiança de que será possível os dragões seguirem em frente.





"É um grupo extramente difícil, mas a este nível de Liga dos Campeões nada é fácil, mas nós naturalmente, com o nosso ADN, cultura e forma de ser, acreditamos sempre", começou por dizer, em declarações emitidas pelo Porto Canal."Vamos para a luta, tudo poderá acontecer e acreditamos acima de tudo porque temos uma equipa muito competitiva, temos um grande treinador e vamos encarar esta Liga dos Campeões com grande otimismo de que é possível estar na próxima fase e passar por este grupo que é muito difícil, mas eu particularmente acredito que poderemos estar na próxima fase", acrescentou o antigo guarda-redes, campeão da prova milionária em 2004, ao serviço do FC Porto.