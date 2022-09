Vítor Baía: «Temos o melhor treinador português da atualidade»

Depois das declarações prestadas antes do evento , Vítor Baía subiu ao palco para receber o galardão atribuído ao FC Porto pela conquista do título da época passada, deixando uma mensagem de otimismo para o que aí vem e ainda elogios ao plantel e Sérgio Conceição, que considera ser "o melhor treinador português da atualidade"."Agradeço à FPF. Foi um ano a todos os níveis notável, com um trabalho de excelência com um presidente que é o mais medalhado do Mundo e é uma inspiração diária. Temos o melhor treinador português da atualidade, jogadores que encarnam a perfeição aquilo que é o espírito do dragão. Temos adeptos incríveis que nos apoiam de uma forma incondicional, têm tido um papel muito importante. Somos extremamente competitivos. Temos o nosso ADN e a nossa cultura. No próximo ano, espero, pelo menos, repetir os êxitos da época passada", disse o administrador da SAD do FC Porto.