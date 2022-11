Vítor Bruno: «Boavista só tinha uma derrota com o líder, para muitos considerado uma das melhores equipas da Europa...»

O treinador-adjunto Vítor Bruno esteve este sábado no banco a render o técnico principal Sérgio Conceição, a cumprir castigo. Analisando a vitória folgada no dérbi ante o FC Porto, Vítor Bruno considerou tratar-se de três pontos merecidos."Foi preciso competir. É um adversário com um registo caseiro assinalável, só tinha uma derrota perante o líder do campeonato [n.d.r. Benfica], para muitos considerado uma das melhores equipas da Europa. O que diz, por si só, a força do Boavista a jogar em casa. Nós sabíamos que iríamos encontrar um adversário muito estacionado atrás mas permanentemente a pôr as garras de fora e ferir-nos sempre que fosse possível. A equipa foi séria e era importante ter em conta algumas métricas como o jogo sem bola. Depois, havia a perceber os caminhos que tínhamos que percorrer sem sobrecarregar as ligações por dentro. Percebemos que o caminho tinha de ser mais para o espaço e profundidade. Os primeiros 10 minutos são deliciosos. Temos uma entrada brutal em campo. Fazer 3 ou 4 golos não era escandaloso. A equipa faz o golo, vai para o intervalo a ganhar e o desafio foi o mesmo que tivemos nos Açores, de fazer a equipa lançar numa segunda parte trabalhadora e honesta. É verdade que a fase inicial do 2º tempo, o Boavista ficou um pouco por cima, mas fazemos o 0-2 de bola parada. Temos a felicidade da bola no poste que o Boavista enviou e poderia reabrir o jogo mas depois a parte final é a demonstração daquilo que é a nossa força e de como podemos ferir os nossos adversários no espaço, dando metros para correr na frente. Temos gente que se comporta como setas autênticas a atacar a balizar adversária e foi isso que fizemos, concluindo o jogo de forma muito adulta. Ganhámos bem por números que me parecem claros", começou por dizer em declarações à Sport TV."A paragem é o que é. Podemos fazer as reflexões que quisermos. Vamos iniciar esta competição após alguns dias que os jogadores vão ter de folga. É uma competição [Allianz Cup] que queremos muito vencer. O clube nunca a venceu. Queremos coleccionar mais um troféu para o nosso museu. Obviamente, teremos de ser muito sérios a partir do momento em que atacamos esta nova competição. Os jogadores sabem, já falámos sobre isso no balneário. O importante nesta fase de 4,5 ou 6 dias que os jogadores possam ter é encher a barra de energia novamente para voltarmos a entrar fortes e determinados."