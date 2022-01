Vítor Bruno deixa alerta: «Benfica recuperou quatro pontos para o Sporting em três semanas»

O treinador-adjunto do FC Porto, Vítor Bruno, liderou os dragões ante o Famalicão (3-1) na ausência do castigo Sérgio Conceição. Após o apito final, começou por deixar um "abraço à família do Sr. Lima Pereira" em nome de todo o grupo de trabalho e abordou as contas do campeonato, agora que o FC Porto tem seis pontos de vantagem para Sporting e nove para o Benfica."Não vale nada. Vale o que vale. O próximo treino prepara o jogo com o Marítimo. Há poucas semanas falava-se de uma missão hercúlea de um dos nossos adversários, neste caso o Benfica, para recuperar pontos para quem estava na frente. A verdade é que em três semanas conseguiu recuperar quatro pontos para o Sporting. Sabemos que isso nos pode tocar a nós também e não queremos que isso nos possa embriagar com aquilo que pode vir de fora sob pena de nos desleixarmos num ou noutro momento. Vem aí um jogo difícil contra um adversário que veio aqui o ano passado e nos tirou três pontos importantes. Há que estar sempre alerta, é tudo muito ténue. Em qualquer jogo a diferença pode esbater-se", reiterou em declarações à Sport TV."A partir do momento em que o Rui Pedro Silva entrou e a sua equipa técnica, tem assente o seu pilar de jogo na organização defensiva, com registos quase imaculados até aqui. Sabíamos que iríamos encontrar dificuldades para furar a estratégia. Não poderíamos ir com muita pressa fechar o jogo logo na fase inicial porque podíamos correr o risco de afunilar os caminhos para a baliza adversária. Podíamos ficar sem soluções. A equipa foi muito paciente e conseguiu criar várias ocasiões de golo claras. Fizemos dois golos, a equipa seguiu o mapa que treinámos ao longo da semana. Fizemos uma primeira parte muito bem conseguida. Na segunda parte o jogo partiu. Não nos beneficiou em nada. O Famalicão veio com uma abordagem mais agressiva e a pressionar-nos um bocadinho mais alto, criando dificuldades. Assentámos novamente, voltámos a criar mais alguns momentos para poder finalizar. O resultado é inteiramente sofrido por aquilo que fizemos em campo."É provável. Não precisa de haver dura do nosso treinador. Temos trabalhado de forma frequente e regular esse momento do jogo. Sofremos um golo de canto pelo Estoril que foi invalidado, no Jamor e agora novamente. Deixa-nos profundamente tristes porque trabalhamos ao detalhe. Há que rever e trabalhar. Vamos continuar até ser quase perfeitos nesse momento.""Esse parece-me o momento em que estamos mais fortes agora, tem uma unidade de criação de jogo rica. Agora mereceram cada grande de sucesso que tiveram no jogo de hoje. O lance do 2º golo é uma reação à perda brutal da nossa equipa."