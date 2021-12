Vítor Bruno diz que Conceição quis proteger Taremi: «Decidiu retirá-lo dos holofotes»

O FC Porto goleou este domingo o Vizela, por 4-0, em jogo da 15.ª jornada da Liga Bwin, resultado que permite aos dragões desfrutarem da época natalícia no topo da classificação do campeonato, lado a lado com o Sporting.

Em declarações no final da partida, Vítor Bruno, treinador-adjunto do FC Porto que hoje substituiu o castigado Sérgio Conceição no banco de suplentes portista em Vizela, elogiou o trabalho dos seus jogadores e também o registo caseiro que a formação orientada por Álvaro Pacheco tem no campeonato.

"O Vizela tem um registo caseiro admirável, com uma derrota apenas frente a um candidato ao título e no último minuto. Adeptos em constante incentivo à sua equipa, era o nosso dever esvaziar o balão. Criámos várias ocasiões na primeira parte. A equipa foi muito honesta. Com a expulsão e com o nosso terceiro golo, naturalmente, apesar de não ser essa a mensagem que foi passada para dentro de campo, os jogadores acabam por querer controlar e fazer a gestão do jogo, que acaba por ser aceitável", começou por dizer, em declarações na flash-interview da Sport TV.

Holofotes em Taremi

"Sentimos que em determinado momento começaram a estar muito em cima dele com ausência de golos e assistências, o nosso treinador decidiu tirá-lo da zona de decisão e dos holofotes para ele ganhar alguma segurança, alguma paz de espírito e perceber que quando retornasse à equipa, ia fazer um jogo com a qualidade que ele faz."

Lance de Taremi e conforto ao avançado

"O futebol é feito de erros e a condição do jogador é humana e ninguém está alheio ao erro. Não fazia sentido estar a castigar alguém que tenta fazer o melhor em prol da equipa. O golo não está a entrar, mas vai entrar quando menos se esperar e depois vai fazer três e quatro."

Confiança para o clássico com o Benfica, para a Taça de Portugal

"Confiantes, não pelo que acabou por acontecer aqui, mas por tudo aquilo que a equipa nos transmite. Esse é o nosso conforto principal. Jogadores trabalham de forma muito estoica."

Ausência de última hora de Grujic

"Terá que ser falado com o departamento médico, teve um pequeno desconforto, nada de especial. Calculámos que em breve estará de regresso ao trabalho", terminou.