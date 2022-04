Vítor Bruno e as declarações de Amorim: «Tem uma forma hábil de comunicar, é muito inteligente e sagaz»

O FC Porto bateu esta segunda-feira o Santa Clara por 3-0, em jogo da 28.ª jornada da Liga Bwin, num encontro que ficou sentenciado com um 'bis' de Fábio Vieira e um golo de Zaidu já na reta final do encontro disputado esta noite no Dragão.Em declarações no final da partida, Vítor Bruno, treinador-adjunto do FC Porto que esta segunda-feira substituiu o castigado Sérgio Conceição no banco da equipa, sublinhou a justiça do resultado no final dos 90 minutos e respondeu ao comentário de Rúben Amorim sobre a possibilidade de o FC Porto poder não perder pontos até ao final do campeonato."O Rúben tem uma forma hábil de comunicar, é muito inteligente, é sagaz. É perspicaz na análise que faz. Ele preocupa-se com a equipa dele e bem, nós preocupamo-nos com a nossa. Estamos muito concentrados naquele que é o nosso trabalho. É importante perceber que até ao final cada vitória vai custar muito até ao final. O ponto vai ficar cada vez mais caro. É importante termos as mãos bem agarradas ao volante porque vai ser preciso manter uma alta rotação até ao final. Depois, o sucesso passa muito do que é o conceito de equipa, que para nós é a principal password para o sucesso. Os jogadores têm uma aceitação brutal da mensagem que lhes é pedida e a partir daí é acreditar muito no que fazemos, convictos daquilo que temos de fazer em campo para no final podermos estar felizes a celebrar", disse, aos microfones da Sport TV."Facilitou, acabou por desbloquear algo que estava difícil, mas já tínhamos ameaçado antes. O Santa Clara une-se muito bem. O Santa Clara fecha os caminhos à largura, era importante ferirmos por dentro. A equipa teve muito equilibrada, os nossos pilares estiveram perfeitos. Recordo-me de muito pouco do Santa Clara na primeira parte. Fazemos o segundo golo logo a seguir e a ganhar ao intervalo por 2-0 com mérito. Na segunda parte com mais uma entrada forte do FC Porto. Na parte final, com as setas apontadas para a frente... e o campeonato continua.""[A equipa] Tem tido sucesso porque trabalhamos muito em cima desse momento. O primeiro golo nasce de uma bola parada trabalhada pelos jogadores. O golo da segunda parte foi trabalhado, nasce muito do trabalho da equipa técnica, do que é analisá-lo e de onde podemos ferir o adversário, do que fazemos no Olival e depois ter a felicidade de ter executantes como nós temos.""Para ser honesto, é um facto indesmentível, mas da mesma forma que hoje quebramos um recorde, no futuro também vai ser quebrado. Queremos deixar mais uma marca nossa com a conquista de mais um título nacional. É isso que queremos", terminou.