Vítor Bruno: «É o Cláudio Ramos que nos dá a vitória»

Vítor Bruno ocupou o banco do FC Porto face ao castigo de Sérgio Conceição e analisou a vitória dos dragões (1-0) sobre o Rio Ave , na despedida da Allianz Cup e aproveitou o momento para fazer um "elogio público" ao guarda-redes Cláudio Ramos que se estreou com a camisola azul e branca, na segunda época no clube."Geralmente apregoamos o nós e o conceito de equipa. Não olhamos muito para o individual. Parece-me obrigatório fazer um elogio público ao Cláudio. É um profissional de mão cheia e o FC Porto tem de agradecer em tê-lo. Tem uma aceitação total e uma disponibilidade para o trabalho, sempre com o sorriso. É essa mentalidade positiva que faz com que ele tenha o desempenho que teve hoje. É ele que nos dá a vitória, o golo é dele", vincou em declarações à Sport TV o substituto de Sérgio Conceição no banco, explicando o que disse o que deve ser passado aos jovens jogadores que se estrearam pelo FC Porto."É importante que os jovens percebam que o futebol não é um mar de facilidades, nem um mundo calmo. Há outras dificuldades neste contexto mais difícil. Amanhã quando voltarem à equipa B que não abrandem e percebam que o Mundo não tenha acabado aqui por um desempenho melhor na equipa principal. Amanhã é outro dia, é preciso voltar a trabalhar. Depende muito deles e da mentalidade que tiverem, da forma como são sérios no trabalho. Depois, é uma questão de oportunidade", reiterou Vítor Bruno.