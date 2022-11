Vítor Bruno: «Pepe? A equipa técnica e o nosso líder entenderam que era um prémio mais do que merecido»

Pepe voltou aos relvados no Bessa entrando para o lugar de Fábio Cardoso nos instantes finais do jogo com o Boavista. Vítor Bruno enalteceu o facto do central poder mostrar-se pela primeira vez em ação desde que se lesionou e ficou afastado da competição a 4 de outubro."Não precisávamos de mostrar a ninguém que o Pepe estava pronto. É um grande profissional, trabalhou muito nestas semanas que antecederam o jogo do Bessa para poder estar preparado. Era um sonho para ele poder estar em mais um Mundial. É um jogador muito experimentado, é um pilar do nosso balneário. A equipa técnica e o nosso líder entenderam que era um prémio mais do que merecido por aquilo que ele representa e pelo que ele é. No fundo, por aquilo que ele representa para o grupo de trabalho. Entendemos que seria de todo merecido ter alguns minutos antes da partida para o Mundial. Aproveito para desejar boa sorte a todos o que vão competir no Campeonato do Mundo. É uma competição única. Os jogadores têm vivências únicas e trazem no bolso para contar mais tarde. Que regressem, sobretudo, sem lesões e venham bem", vincou o técnico-adjunto dos dragões em declarações à Sport TV.