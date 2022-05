Vítor Bruno recorda Reinaldo Teles: «Esteja onde estiver, estará a irradiar felicidade»

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Vítor Bruno (@vb_vitorbruno)

Vítor Bruno, treinador adjunto de Sérgio Conceição no FC Porto, recordou o falecido Reinaldo Teles, na sequência da conquista da dobradinha por parte dos azuis e brancos."Obrigado a um Senhor que foi, é e será sempre património do clube. Pessoa de afetos, nobre, humilde, de uma generosidade, humildade e discrição únicas, sempre num registo de grande dedicação ao clube. Alguém que reunia atributos únicos que são pouco usuais na indústria do futebol. Acredito que hoje, esteja onde estiver, estará a irradiar felicidade. Temos saudades suas, Sr. Reinaldo", escreveu Vítor Bruno, nas redes sociais, texto esse que surge acompanhado por uma foto junto ao mural de homenagem a Reinaldo Teles, junto ao Estádio do Dragão.