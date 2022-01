Vítor Bruno: «Título a dois? Distância começa a alargar-se, mas basta um jogo»

O FC Porto goleou este domingo o Belenenses SAD, por 4-1, em jogo da 18.ª jornada da Liga Bwin, num encontro em que os dragões estiveram em vantagem numérica desde o minuto 31, altura em que Sithole foi expulso por acumulação de cartões amarelos.

No final da partida, Vítor Bruno, treinador-adjunto do FC Porto que hoje suprimiu a ausência de Sérgio Conceição no banco da equipa devido a suspensão de 15 dias, aplaudiu a seriedade com que a equipa encarou o encontro, frente a um adversário que tradicionalmente costuma ser difícil.

"Um jogo num campo tradicionalmente difícil para nós, nos últimos cinco anos. Um adversário que sempre que em casa começou por 11 jogadores esta época apenas por uma vez perdeu por dois golos de diferença. O Belenenses SAD entrou com uma agressividade fortíssima, tivemos dificuldade em reagir. Até aos 25 minutos tivemos dificuldades em encontrarmo-nos. Depois, foi sempre a crescer. Percebemos onde podíamos ferir o adversário", começou por dizer o técnico-adjunto dos dragões, em declarações na flash-interview da Sport TV.



Expulsão beneficiou o FC Porto?

"Sim, mas as regras são para cumprir, é um problema que a nós não nos diz respeito. Tentam travar jogadores com muito talento. O Fábio vê, nesses momentos, oportunidades para mostrar todo o seu talento e depois provoca comportamentos nos adversários como vimos."



As entradas dos jogadores na partida

"Entrou muito bem o Francisco, todos os que entraram estiveram bem. [O Francisco] É um jogador irreverente, que não se esconde e procura os momentos de um para um, onde é fortíssimo. Mas não foi só o Francisco. Dói-nos muito na pele quando temos de mexer [na equipa]. O Bruno já tinha acontecido isto com o Sporting também, agora voltou a ser titular e a sair na primeira parte. Merece uma palavra porque tem sido um profissional exemplar. O Bruno cresceu muito nos últimos tempos. Fez-lhe bem ir fora para voltar. O crescimento também lhe deu muito. Mas merece uma palavra porque também é duro para um treinador."



Campeonato cada vez mais a dois?

"É uma falsa questão e é legítimo que o façam porque a distância começa a alargar-se um pouquinho para quem vem em terceiro, mas basta um jogo, uma semana... é tudo muito ténue", terminou.