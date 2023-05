Vítor Pereira e a luta pelo campeonato: «O FC Porto vai acreditar ao fim»

Vítor Pereira não tem dúvidas de que o FC Porto ainda não baixou os braços na conquista do bicampeonato, pelo menos enquanto for matematicamente possível. O antigo treinador dos azuis e brancos – sagrou-se campeão nacional duas vezes, em 2011/12 e 2012/13 – garante que a mentalidade do clube passa por nunca desistir, numa altura em que a equipa de Sérgio Conceição se encontra a 4 pontos do líder Benfica quando faltam duas jornadas para o fim."É o ADN do FC Porto, nunca vai entregar um campeonato sem lutar até ao fim. É o espírito do clube, dos adeptos, é o que se vai passando de uns jogadores para os outros, de ano para ano. Acredito que o Benfica também saiba disso perfeitamente. Vai ser mesmo até ao fim e o FC Porto vai acreditar até ao fim", disse o ex-técnico do Flamengo no evento '2 Build 2023', no Hotel Palácio, no Estoril, ele que, recorde-se, já conseguiu reverter uma desvantagem pontual face às águias. "No futebol nada é dado como adquirido. Já estive do outro lado e conseguimos dar a volta, portanto de um lado é acreditar que é possível e do outro é manter o foco, é mesmo assim. Vai haver um vencedor e que seja o melhor", sublinhou.A reta final tem sido marcada por muita tensão, nomeadamente nos bancos de suplentes, mas Vítor Pereira considera natural que os nervos estejam à flor da pele. "Uns treinadores reagem de uma forma, outros reagem de outra, mas todos sofrem esse tipo de pressão. Vivi duas épocas no FC Porto em que foi ao pormenor, foi até à última jornada com o Benfica. Isso é também um desgaste e um foco de tensão extra, permanente, debaixo de um stress enorme. Só quem lá está é que consegue perceber determinado tipo de reações", considerou.O antigo técnico dos dragões orientou Otamendi no FC Porto, agora capitão dos encarnados, um jogador a quem deixou muitos elogios pelo seu perfil de liderança. "O Otamendi é um líder. Era neste tipo de jogos que fazia a diferença pela personalidade muito forte que tem. Não é de falar muito, mas quando fala impõe-se, muitas vezes pelo comportamento, pela atitude, pelo exemplo que dá. É um jogador que para mim é fundamental", referiu. Já sobre o dérbi de Alvalade, acredita que poderá cair para ambos os lados. "O que faz a diferença neste tipo de jogo às vezes é uma fração de segundo. A equipa pode estar bem no jogo todo, e numa fração de segundo, num erro, o jogo fica decidido", atirou.