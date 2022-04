Vizela é rampa de lançamento de Mateus Uribe para o clássico na Luz

De qualquer forma, no treino desta quarta-feira e segundo o boletim clínico divulgado pelo FC Porto, Uribe voltou a treinar condicionado, tal como Bruno Costa, enquanto Manafá se manteve em tratamento.



Os dragões volta a treinar amanhã de manhã, novamente no Olival.

Mateus Uribe está pronto para as decisões das principais provas nacionais e sábado, frente ao Vizela, já deverá ver o seu nome incluído na ficha de jogo em jeito de rampa de lançamento para o clássico da jornada seguinte, frente ao Benfica, no Estádio da Luz. Quer isto dizer que, a titular ou a saltar do banco, o internacional colombiano, de 31 anos, vai somar alguns minutos na receção portista aos minhotos.Foi a 4 de abril último, aos 55 minutos do jogo frente ao Santa Clara, que Uribe se viu obrigado a deixar o relvado, tendo o FC Porto informado, uns dias mais tarde, que o médio sofreu uma rotura muscular na face posterior da coxa direita. Por norma, a recuperação desse tipo de lesões demora, no mínimo, um mês, mas acompanhado diariamente pelo 'Doutor Milagres', Paulo Araújo, tendo até abdicado das folgas que Sérgio Conceição concedeu, pelo meio, ao resto do plantel, Uribe vai antecipar o regresso aos relvados.Em suma, o colombiano perdeu os jogos frente a Vitória, Portimonense e Sp. Braga, para o campeonato, e o duelo com o Sporting da 2.ª mão das meias-finais da Taça de Portugal. Na sua ausência, o jogador escolhido para completar o meio-campo foi Marko Grujic.