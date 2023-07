Wagner posto no radar do FC Porto

Emprestado pelo Portimonense ao Vitória, da Bahia, da Série B do Brasil, o defesa-central Wagner Leonardo foi colocado na rota do FC Porto. De acordo com o portal ‘Arena Rubro-Negra’, os algarvios, que são detentores dos direitos económicos, veem com bons olhos a possibilidade de negociar o jogador com os dragões. No Portimonense, Wagner Leonardo fez apenas um jogo e como lateral esquerdo, mas no Vitória já soma 14 e com quatro golos marcados. Segundo outras publicações brasileiras, o Fluminense fez sondagens pelo defesa, de 23 anos. De resto, o Vitória tem preferência na compra do passe do jogador.