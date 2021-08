Wendell após assinar pelo FC Porto: «Alex Telles deu-me as informações todas»

Wendell não escondeu a alegria após assinar até 2025 pelo FC Porto. O lateral-esquerdo, de 28 anos, destacou a história do clube portista e o desejo de contribuir para o seu engrandecimento.





"Sou grato a Deus por esta oportunidade, por estar num grande clube. Estou muito feliz, muito motivado, ainda mais depois de ouvir o presidente. Este clube tem tanta história, tantos bons jogadores já passaram por aqui e é muito gratificante ouvir isto, saber que vou jogar com grandes jogadores, que vou ter grandes referências que me podem ajudar a evoluir. O treinador, tal como todas as pessoas envolvidas no futebol, todos os adeptos também, fizeram deste um clube tão gigante como é o FC Porto. Então, só tenho de agradecer a Deus, começar a treinar para começarmos a festejar e conquistarmos títulos, dar o melhor pelo FC Porto e pelos adeptos, que é o mais importante. Estou mesmo muito feliz por trabalhar com o treinador, com o presidente, tudo o que eu disser é muito pouco para a grandeza do clube, dos adeptos e de tudo o que envolve o FC Porto. Desde o primeiro minuto, fiquei muito contente pela vontade de todos em poderem trabalhar comigo e espero poder transferir isso tudo para dentro de campo, ajudando os meus colegas, a equipa técnica e os adeptos, e vamos conquistar muitos títulos juntos", começou por dizer o jogador brasileiro aos meios do FC Porto.Wendell destacou os conselhos que recebeu de um antigo jogador portista, igualmente lateral-esquerdo: "Espero poder continuar com esta tradição de grandes laterais esquerdos que têm jogado no FC Porto, como o Alex Sandro e o Alex Telles, agora posso também fazer a minha história aqui. Espero poder fazer igual ou até melhor que eles. O Alex Telles é um amigo com quem joguei um ano no Grémio e ele deu-me as informações todas, seja do clube, do treinador ou dos colegas de equipa, e isso motivou-me e deixou-me muito mais seguro para só pensar em jogar e dar o meu máximo."De resto, o jogador contratado ao Bayer Leverkusen já se mostra a par da realidade portista: "Acompanhei o último jogo frente ao Famalicão e vi jogadores de grande qualidade, como o Pepe e o Otávio. São jogadores que dão tudo dentro de campo, o Pepe é um exemplo a seguir aqui, sempre que eu o vejo a jogar, motivo-me. Há dois anos joguei aqui contra o FC Porto e vi como os adeptos e os jogadores se comportam, então espero poder ajudar o máximo possível, temos um grupo e um treinador muito fortes e espero fazer uma grande temporada e conquistar títulos, que é o mais importante".