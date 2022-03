Wendell: «Após o descanso o nosso futebol teve mais intensidade»

Wendell revelou estar bem físicamente e sentir-se confiante, após a goleada (4-0) do FC Porto ao Tondela, num jogo em que realçou que os azuis e brancos mostraram maior intensidade no segundo tempo."Senti-me muito bem com a confiança do treinador e do grupo. Agora é continuar a dar o melhor para ajudar a equipa a arrecadar mais vitórias. No primeiro tempo não conseguimos colocar tudo o que foi trabalhado nos treinos em campo, mas após o descanso o nosso futebol teve mais intensidade. Continuar passo a passo até alcançarmos o objetivo. Particularmente estou bem a nível físico, até pelo castigo na Liga Europa, mas para quem está sempre a jogar o desgaste é diferente. Jogo atrás de jogo é difícil, mas espero que todos estejam em condições", frisou o defesa dos dragões, olhando ao jogo decisivo em Lyon na 2.ª mão dos 'oitavos' da Liga Europa, para o qual o FC Porto parte em desvantagem após a derrota (0-1) no Dragão."Tudo em aberto para Lyon. Se colocarmos em prática tudo o que trabalhamos durante a semana temos grandes hipóteses de conseguir a qualificação. Vamos concentrar-nos nesse jogo e dar o nosso melhor", garantiu.