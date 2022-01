Wendell de visita a Leverkusen

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Wendell aproveitou os recentes dias de folga para fazer uma visita ao seu anterior clube, o Bayer Leverkusen. A passagem do defesa-esquerdo, de 28 anos, pela Alemanha foi documentada pelo clube nas suas redes sociais, onde o agora portista surgiu ao lado de Lukas Hradecky, guardião da equipa da Bundesliga, que partilhou com Wendell três das sete temporadas que o brasileiro passou no clube.

Esta foi a primeira oportunidade de Wendell para visitar uma casa que, recorde-se, foi sua ainda esta temporada, na qual o lateral contabilizou ainda um jogo realizado antes de se mudar para a Invicta, já perto do final de agosto.

Numa época de estreia de alguns altos e baixos, o canhoto tem até ao momento 15 encontros disputados ao serviço dos dragões, com um golo apontado, no caso na receção ao P. Ferreira, na 8ª jornada da Liga Bwin.