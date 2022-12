Wendell: «Depois do jogo com o Mafra pusemos os pés no chão e ouvimos o mister»

Wendell marcou um dos golos da goleada do FC Porto diante do Vizela e que garantiu o apuramento aos dragões para os 'quartos' da Allianz Cup. No final do encontro, o lateral-esquerdo brasileiro destacou a exibição da equipa e comentou o lance do momentâneo 3-0."Depois do jogo com o Mafra, onde não tivemos uma boa exibição, pusemos os pés no chão e ouvimos o mister. Fizemos um grande jogo em Chaves e hoje novamente. É fruto do trabalho. Está a ser jogo a jogo. Pensar na próxima fase, fazer mais uma final e conseguir o apuramento para as finais", começou por referir."Cada jogo em que entramos mostramos isso dentro de campo, a vontade de querer vencer a competição. Esperamos continuar assim, seguir focado jogo a jogo e em janeiro esperamos estar na final.""Fruto do trabalho. Trabalhamos muito bola parada com o míster. Vimos a trabalhar incansavelmente as bolas paradas. Hoje deu certo.""Grupo forte, competimos muito entre nós, é fruto do trabalho da equipa técnica. Resultado está aí dentro do campo", concluiu.