Wendell: «Dérbi? Claro que mexe sempre um pouco saber que a distância pode diminuir»

"Estamos sempre focados no nosso jogo, porque é o mais importante. Claro que mexe sempre um pouco, saber que a distância pode diminuir, porque também serve de motivação. Mas jogar no FC Porto já é motivação suficiente. Temos de fazer o nosso trabalhar e esquecer os outros."



Bom momento pessoal

"É fruto do trabalho, da confiança que o treinador passa. Espero continuar assim", terminou.

Wendell salientou a entrada forte da equipa frente ao Famalicão, que acabou por ser fundamental para o FC Porto conseguir sair este domingo do Estádio do Dragão com um resultado confortável ()."A equipa entrou muito concentrada, impusemos o nosso ritmo de jogo e aplicámos o que trabalhámos ao longo da semana. Felizmente conseguimos um resultado positivo e agora é continuar assim, passo a passo, em busca do objetivo. Entrar bem ajuda-nos, porque ao marcarmos cedo, as equipas adversárias acabam por se expor mais e dar mais espaço. É fruto do trabalho. Queremos entrar sempre forte", começou por dizer o lateral-esquerdo dos dragões, em declarações aos microfones do 'Porto Canal'.