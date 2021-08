Wendell e a estreia pelo FC Porto: «Estou muito feliz por ter começado a minha história neste clube»

Wendell, lateral-esquerdo brasileiro contratado neste mercado de transferências aos alemães do Bayer Leverkusen, mostrou-se "muito feliz" por ter somado este sábado, frente ao Arouca, os primeiros minutos com a camisola do FC Porto esta temporada.

"Apesar de ter jogado pouco tempo, estou muito feliz por ter começado a minha história neste clube. Agora é focar nos treinos para entrar no ritmo da equipa e ajudar os meus companheiros em todas as competições. O FC Porto é gigante e temos grandes ambições na temporada", começou por dizer o lateral, em declarações à sua assessoria de imprensa.

"Na próxima jornada, já temos um clássico contra o Sporting, que valerá não somente a vitória, mas a liderança do campeonato. Teremos quase duas semanas para nos preparar e espero estar em plenas condições para jogar mais minutos", concluiu.