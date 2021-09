Wendell: «Encarámos o Atlético de igual para igual»

O FC Porto empatou (0-0) na deslocação ao terreno do Atlético Madrid em jogo do Grupo B relativo à 1.ª jornada da Liga dos Campeões. No final do encontro, Wendell destacou a forma como a equipa enfrentou o jogo e realçou as oportunidades criadas.





"Somos uma equipa muito forte. Tivemos o espírito e encarámos o Atlético aqui de igual para igual. Tivemos chances para fazer o golo, temos um golo anulado. Temos de continuar com este espírito em todas as competições. Temos tudo para fazer uma grande época e conseguir títulos", começou por dizer, na flash-interview, à Eleven Sports."Podemos encarar qualquer equipa de igual para igual. Tivemos até mais chances em Madrid, tivemos um golo anulado, mas conseguimos um ponto e fazer o que o míster pediu. Agora é descansar, sábado temos outra batalha", referiu."É o começo. Vinha de quatro meses sem jogar, tenho 20 dias aqui. Estou feliz, estou-me a adaptar, à equipa, ao que o mister pede. Vou dar o máximo dentro e fora do campo para ajudar a equipa. Quando jogar vou dar o máximo por este clube", finalizou.