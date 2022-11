Wendell: «Estou feliz por poder jogar mais»

Costuma-se dizer no futebol que o azar de uns é a sorte de outros, e no caso de Wendell pode aplicar-se esse ditado popular. É que a lesão de Zaidu acabou por abrir as portas da titularidade ao lateral-esquerdo brasileiro, dando-lhe maior visibilidade na equipa de Sérgio Conceição. Wendell está satisfeito, agradecendo a confiança da equipa técnica."Estou feliz por poder jogar mais agora, graças a Deus, graças também ao trabalho da equipa, porque sozinho ninguém consegue nada, e graças às oportunidades que têm surgido. A confiança que o míster e toda a equipa técnica me transmitem deixa-me mais tranquilo para fazer cada vez melhor em cada jogo. Cada dia me sinto mais em casa, porque toda a equipa técnica me ajuda e deixa-me muito tranquilo, é um ambiente muito agradável, é familiar. Toda a gente se adapta rapidamente ao balneário, ao clube, porque a gente vive cada dia no máximo", referiu o defesa, de 29 anos, aos meios de comunicação do FC Porto.Wendell marcou presença em 14 jogos dos dragões na presente época, tendo feito os três últimos a titular. Tudo indica que volte a fazer parte do onze na receção à formação do Mafra.