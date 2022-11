Wendell fez antevisão da Allianz Cup: «Queremos colocar essa taça no nosso museu»

Lançando um olhar sobre a entrada em cena do FC Porto na Allianz Cup, frente ao Mafra, no Estádio do Dragão, Wendell lembrou que este jogo terá uma história diferente do duelo da Taça de Portugal, avisando que é preciso encarar o encontro com a máxima seriedade para evitar surpresas."É um jogo difícil, a gente sabe que cada jogo tem uma história, cada jogo tem a sua particularidade, e vai ser um jogo totalmente diferente do que foi há umas semanas. Temos de estar muito focados em busca do nosso objetivo, respeitando a equipa do Mafra, que é uma boa equipa, mas querendo fazer o nosso trabalho, com vontade e ambição de conseguir uma vitória. Temos de encarar essa Taça como a gente vem encarando o campeonato, a Champions League, colocando toda a nossa energia, toda a nossa qualidade, o nosso trabalho na Taça da Liga, porque queremos colocar essa taça no museu também", garantiu o lateral-esquerdo, em declarações aos meios de comunicação do FC Porto.De resto, o defesa brasileiro considera que as miniférias foram favoráveis, de forma a permitir algum descanso aos jogadores."A equipa está muito bem, foi uma semana em que descansámos, e isso ajudou-nos. Aqui é sempre especial voltar ao trabalho, voltar a fazer o que a gente ama, o que a gente gosta", prosseguiu Wendell, entusiasmado com o regresso aos treinos no Olival.