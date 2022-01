Wendell: «Fizemos tudo o que o mister pediu»

Wendell analisou a vitória do FC Porto frente ao Marítmo (2-1) , revelando que a formação portista seguiu à risca as ordens do treinador."A equipa está muito focada. Fizemos tudo o que o mister pediu para este jogo, já sabíamos que seria muito difícil e foi. Mas isso só valoriza ainda mais a nossa vitória e o grupo que temos. Agora temos de nos focar no próximo jogo e com o mesmo objetivo de voltar a fazer uma grande exibição para ganhar", disse o lateral ao Porto Canal.O jogador brasileiro vai falhar a partida da próxima jornada frente ao Arouca por acumulação de amarelos mas garante que quem entra em campo dá garantias de sucesso. "Cada vez sinto que tenho mais ritmo de jogo e confiança. Quem joga sempre e está a dar o máximo ganha isso, mas esta disputa engloba todo o grupo e começa no Olival todos os dias com os jogadores a tentar a ganhar a sua posição", garantiu o brasileiro.Em relação à vantagem para o Sporting no campeonato, Wendell desvalorizou. "Nós não pensamos na vantagem que temos e cada partida é como se estivesse tudo igual. Só assim é que podemos ter sucesso. A vantagem de seis pontos ou nove não entra na nossa cabeça, pois temos um grupo muito focado no objetivo e encaramos cada jogo como se fosse uma final para no final chegarmos como campeões", disse o jogador.