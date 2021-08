Wendell já está em Portugal para assinar com o FC Porto

Wendell, lateral esquerdo brasileiro que chega do Bayer Leverkusen, já está em Portugal para realizar os testes médicos e assinar com o FC Porto.





À espera do jogador de 28 anos estará um contrato de longa duração, possivelmente válido até 2025.Sérgio Conceição conta, assim, com um futebolista para render no imediato, uma vez que o brasileiro fez toda a pré-época na Alemanha e até já somou 54 minutos num jogo oficial.