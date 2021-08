Wendell já está inscrito pelo FC Porto

O nome de Wendell já surge na lista de inscritos pelo FC Porto na Liga Portugal e, embora Sérgio Conceição tenha vincado que o reforço brasileiro "não assinou para ser titular, mas para trabalhar e ganhar diariamente a confiança do treinador", a verdade é que fica bem encaminhado para surgir a titular, frente ao Arouca. A opção por Marcano para integrar o onze portista a lateral-esquerdo, frente ao Marítimo, é um indício disso mesmo, tal como a opção de deixar Zaidu na bancada, com Manafá a tempo inteiro no banco de suplentes.

Claro que a entrada de Wendell no onze que avançará frente ao Arouca está dependente do rendimento que tiver em treino, sendo que só hoje vai integrar a preparação para esse jogo, uma vez que o treino de ontem foi de recuperação.