Wendell: «Não há sítio melhor do que o Estádio do Dragão»

Wendell tem desfrutado de cada dia que tem passado ao serviço do FC Porto e não está minimamente arrependido de ter saído do Bayer Leverkusen para abraçar esta aventura nos dragões. O lateral-esquerdo brasileiro diz-se até algo surpreendido com a facilidade da adaptação."Nunca imaginei que fosse tão boa, depois de sete anos na Alemanha. Cheguei a 20 de agosto e aos poucos estou a começar a conhecer alguns sítios, restaurantes... Não há sítio melhor do que o Estádio do Dragão. Será sempre o Dragão o meu sítio preferido no Porto, o sítio que conheço melhor", referiu o defesa, no programa 'Azul Porto', no Porto Canal.Tudo isso faz com que Wendell se mostre cada vez mais convicto de que fez a escolha certa. "Ainda não tive um dia triste aqui. Sou novo, foi uma alegria saber que vinha para o FC Porto, poder jogar num grande clube e lutar pelo título. Foi dos melhores dias da minha vida", rematou.