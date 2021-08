Wendell: o golo de Kelvin, Pepe e ambição de ganhar muitos títulos

Wendell só agora chegou ao FC Porto, mas o conhecimento relativamente aos dragões remonta há já algum tempo. Seguidor atento da Liga Bwin e, em especial, do FC Porto, fruto do passado de sucesso de jogadores brasileiros, o lateral-esquerdo partilhou o que já sabia sobre os azuis e brancos, em declarações reproduzidas nas redes sociais dos dragões.





"Lembro-me que o Kelvin fez aquele golo. Ele é meu amigo e sempre que nos encontrávamos ele contava essa história do golo que marcou, que foi o golo do título. Sempre acompanhei jogos de Portugal e do FC Porto pela tradição de jogadores brasileiros. O Kelvin esteve aqui, o Alex Telles e o Alex Sandro, o Deco... São vários jogadores que fizeram história aqui. O Pepe, que aqui esteve e voltou há pouco tempo. O Otávio também... Sempre gostei, sempre admirei o clube, também pelas cores, gosto muito de azul e branco, quando cheguei aqui disse que queria fazer história num clube gigante", disse, demonstrando grande ambição para o que aí vem."Conquistar títulos é o mais importante, dar alegrias aos adeptos, para que possam estar sempre bem representados. Quero deixar tudo no campo. Vamos dar o nosso máximo, a história tem de ser escrita da melhor forma possível", referiu.Voltando a Pepe, o lateral-esquerdo revelou entusiasmo por poder jogar com o capitão portista, a grande referência no FC Porto. "Pela história, o Pepe. Fez história aqui, foi e voltou, continuou a ser um jogador exemplar, que deixa tudo dentro de campo, um jogador que se entrega pela camisola. E também conheço alguns portugueses que fazem parte da Seleção. É um país que sempre acompanhei e sempre gostei de ver jogar. E o FC Porto é um clube que sempre admirei, não tenho palavras. Só posso agradecer", concluiu.