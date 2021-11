Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Wendell revela desejo que quer cumprir com a camisola do FC Porto: «Ganhar o título!» Lateral participou, juntamente com Pepê, numa sessão de perguntas dos adeptos portistas





• Foto: Peter Spark / Movephoto