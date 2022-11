Wendell: «Sabíamos que no último jogo da Liga não tínhamos feito o que deveríamos»

Na ressaca do triunfo sobre o P. Ferreira, Wendell fez o ponto de situação dos dragões ao Porto Canal e destacou a melhoria da equipa em comparação com o empate nos Açores. "Sabíamos que no último jogo da Liga não tínhamos feito o que deveríamos. Agora mostrámos o nosso espírito de luta, o querer ganhar. Fizemos um grande jogo, marcamos três golos na 1ª parte e depois controlámos bem. Foi fruto do nosso trabalho, num jogo que pedia muita concentração desde o início e a mesma intensidade que já tivemos contra o Atlético Madrid”, comentou, ao Porto Canal.

No que ao trabalho da equipa diz respeito, o treino de ontem contou com Pepe e Veron ainda em regime condicionado, enquanto Zaidu fez apenas tratamento.